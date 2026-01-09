Diplomáticos de EEUU visitan Caracas para evaluar posible reapertura de la embajada

Getting your Trinity Audio player ready...

Una delegación diplomática y de seguridad de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que incluye al encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas el viernes para evaluar una posible reanudación gradual de las operaciones en la embajada, confirmó a Martí Noticias un portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos retiró a sus diplomáticos y suspendió las operaciones de la embajada en Caracas en 2019. Desde entonces, la Unidad de Asuntos de Venezuela ha operado con un equipo de diplomáticos estadounidenses en la embajada en Bogotá, Colombia.

Este sería el primer viaje que ha trascendido públicamente desde la operación militar en la madrugada del tres de enero que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para enfrentar a la justicia estadounidense.

Un día después del operativo, a bordo del Air Force One, Trump le respondió a los periodistas que estaban "considerando” la posibilidad de reabrir la embajada en Caracas, sin ofrecer más detalles.

En enero de 2019, el dictador Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con EEUU, como respuesta al reconocimiento del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Dos meses después, se cerraron las operaciones en la representación diplomática.

En agosto de ese mismo año, el Secretario de Estado de la primera Administración Trump, Mike Pompeo, anunció la apertura de la Unidad de Asuntos para Venezuela en Bogotá, que reconocía a Guaidó como mandatario legítimo venezolano.

“La Oficina da continuidad a la misión de Estados Unidos ante el gobierno legítimo de Venezuela y ante el pueblo venezolano y continuará trabajando por la restauración de la democracia y del orden constitucional en ese país, así como por la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano”, decía el comunicado.