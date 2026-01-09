Enlaces de accesibilidad

Audiovisuales Martí

Venezuela anuncia excarcelación masiva de presos políticos como gesto paz

Desde el parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros, presentándola como un gesto de paz de ese país. La medida llega en medio de fuerte presión internacional y después del arresto de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

