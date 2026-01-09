Venezuela anuncia excarcelación masiva de presos políticos como gesto paz
Desde el parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros, presentándola como un gesto de paz de ese país. La medida llega en medio de fuerte presión internacional y después del arresto de Nicolás Maduro en Estados Unidos.
