Las noticiaas como son

OFAC podría emitir licencias de venta de combustible a Cuba. Dice CUBANET que Mipymes enchufadas al gobierno para importar combustible. México y Canadá con ayudas humanitarias. Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y José Luis Tan Estrada comentan estos temas.

