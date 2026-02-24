Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune

José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune
Embed
José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune

No media source currently available

0:00 0:08:20 0:00
Descargar

A 30 años del derribo en aguas internacionales de dos avionetas civiles y desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate a manos de aviones de guerra cubanos, el presidente de la organización José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG