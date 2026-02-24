José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune
A 30 años del derribo en aguas internacionales de dos avionetas civiles y desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate a manos de aviones de guerra cubanos, el presidente de la organización José Basulto, continúa pidiendo justicia para que el crimen que no quede impune.
Episodios
-
febrero 23, 2026
Las noticias como son
-
febrero 20, 2026
Las noticias como son
-
febrero 19, 2026
Las Noticias como son | Jueves, 19 de febrero, 2026
-
febrero 18, 2026
Las noticias como son
-
febrero 17, 2026
Las noticias como son
-
febrero 13, 2026
Las noticias como son
Foro