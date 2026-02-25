Enlaces de accesibilidad

¿Es viable un encausamiento contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate?
¿Es viable un encausamiento contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate?

A 30 años no existe un proceso penal en su contra. El abogado Marcell Felipe analizó los obstáculos jurídicos y las opciones aún posibles.

