Excarcelaciones en Venezuela a cuentagotas: sólo 11 presos políticos

Ascienden a 11 los presos políticos excarcelados en Venezuela, según verificó Martí Noticias hasta el mediodía de este sábado.



Según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, tras los anuncios oficiales de que se liberaría un “número importante” de detenidos considerados presos políticos, sólo una pequeña parte ha sido efectivamente excarcelada.



Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, anunció la excarcelación la presa política, Didelis Raquel Corredor, con la aumentan a 11 las personas que han salido de prisión.

El abogado venezolano recordó que Corredor era de la asistente de Roland Carreño, quien se encontraba presa desde el 13 julio 2023.

Foro Penal denunció que aún permanecen tras las rejas otras 809 personas.



El proceso de liberaciones continúa siendo a cuentagotas, y para muchas familias cada hora de espera se transforma en una tortura psicológica, debido a que no hay claridad oficial sobre cuántos de ellos serán liberados ni cuándo.



Entre los presos políticos excarcelados destacan varias casos que ganaron notoriedad como el de Rocío San Miguel, abogada y activista venezolano-española; Enrique Márquez, ex diputado venezolano; Biagio Pirelli, periodista; y el ciudadano ítalo-venezolano, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y medios han empezado a identificarlos y compartir imágenes conforme van recuperando su libertad.



En el registro de Foro Penal figuran más de 800 presos políticos, entre los que destacan 21 adultos mayores de 70 años.



Recordemos que Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional ilegítima en Venezuela, anunció el jueves que liberarían a un “número importante” de presos políticos, incluyendo tanto venezolanos como extranjeros.



Ese anuncio generó expectativas entre los familiares y organizaciones de derechos humanos, que se congregaron en las cercanías de cárceles como El Helicoide, Tocorón y El Rodeo, a la espera de noticias.

Sin embargo, la lentitud del proceso y la falta de claridad oficial han mantenido la ansiedad y frustración entre quienes esperan por la liberación de sus seres queridos.