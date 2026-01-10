Denuncian ola de detenciones arbitrarias en Nicaragua tras captura de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

Una ola represiva y de detenciones ha desatado el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, en Nicaragua, contra quienes se han manifestado a favor del operativo militar de Estados Unidos que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para llevarlos ante la justicia estadounidense.



Monitoreo Azul y Blanco informa en su cuenta en la red social X que desde la captura de Maduro se han registrado al menos 60 detenciones arbitrarias, en ocho Departamentos del país: Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya, la Costa Caribe Norte y Sur.



Según la organización, que sigue de cerca la situación de los presos políticos en Nicaragua, “esta ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los Derechos Humanos”, denunció.



En comunicación con Martí Noticias, Jonathan Duarte, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, condenó “enérgicamente la detención arbitraria de más de 60 ciudadanos nicaragüenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión tras manifestarse sobre la captura del dictador Nicolás Maduro”.



“Estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde hace años criminaliza la opinión, persigue la disidencia y utiliza a la Policía y al sistema judicial como instrumentos de control político”, afirmó Duarte.



“La Fundación denuncia que esta nueva ola represiva confirma la inexistencia de garantías básicas en Nicaragua y exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas por expresar pacíficamente sus ideas, así como el cese de una política de persecución que mantiene al país bajo un estado permanente de miedo y arbitrariedad”, señaló.



Hasta el 9 de enero, Monitoreo Azul y Blanco registró que 49 personas permanecen detenidas sin información sobre su situación legal, nueve fueron liberadas tras ser arrestadas y reportan tres retenciones temporales, por lo que “hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua”.



La embajada de los Estados Unidos en esa nación centroamericana, al celebrar la excarcelación de varios presos políticos en Venezuela recientemente, también recordó a las decenas de personas detenidas o desaparecidas en el país debido a la represión de la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega.



“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”, escribió la sede diplomática.





Los Murillo-Ortega fueron los últimos aliados del chavismo en reaccionar públicamente tras la extracción y traslado de Maduro y Flores a Nueva York. Más de 12 horas después del operativo, en un comunicado oficial el régimen brindó su apoyo a Delcy Rodríguez y “exigió la liberación del Compañero Nicolás Maduro y la Compañera Cilia Flores”.