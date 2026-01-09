Trump planea reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo que planeaba reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado la próxima semana.



Así lo anunció Trump el jueves durante su participación en el programa "Hannity" de Fox News, una semana después del operativo de Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Bueno, tengo entendido que ella vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", dijo Trump, quien describió a María Corina como “una persona muy agradable”.

Esta sería la primera reunión entre Trump y Machado.

Tras la operación militar, el presidente dijo que Venezuela, ahora gobernada por la presidente interina Delcy Rodríguez, necesitará tiempo para estar en condiciones de celebrar elecciones.

Por su parte, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, celebró la liberación de algunos presos políticos en su país y aseguró que no descansará hasta que todos sean excarcelados.

En un mensaje publicado en la red social X y dirigido a los familiares de los recién liberados, Machado dijo que “hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo”.

“Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente: la de la espera, la del silencio", agregó María Corina, tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de la liberación de un grupo de presos políticos, tanto venezolanos, como extranjeros.

"Aunque nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas, ni las ausencias irreparables, este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”.

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, dijo la Premio Nobel de la Paz.

“No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, concluyó María Corina.