Hijas de coronel cubano abatido en Venezuela viven en EEUU y viajan a Cuba 

Las hijas de uno de los coroneles cubanos abatidos durante la operación militar en Venezuela en la madrugada del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, residen en Estados Unidos y han viajado a Cuba.

Humberto Alfonso Roca Sánchez, un alto oficial del Ministerio del Interior (MININT) vinculado tradicionalmente a funciones de inteligencia y seguridad, figura en la lista de los 32 cubanos que el régimen cubano confirmó como fallecidos en el operativo en Caracas.

Una de sus hijas, Mayelin Roca Enríquez, ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2022 por la frontera sur, solicitó asilo político y reside actualmente en Nueva Jersey. Cuando obtuvo su residencia permanente en el país, viajó a Cuba.

Según la información brindada por fuentes cercanas a la familia, Roca Enríquez —nacida en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana— entró a EE. UU. el 18 de diciembre de 2022 por Eagle Pass, Texas y todavía no es ciudadana estadounidense. El viaje lo hizo con Fidel Guzmán Guerra, su esposo, y su hija menor de edad.

“El coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez era un hombre de confianza absoluta por parte de Raúl y Fidel Castro. Durante más de una década fue el jefe de seguridad de Punto Cero, el lugar donde vivía Fidel Castro y después continuó trabajando como jefe de escoltas para visitas ilustres en Cuba, como el secretario de estado John Kerry o el papa Francisco”, explicó a Martí Noticias el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

“Encontrarlo en el primer anillo de defensa de Maduro no fue una sorpresa para mí”, añadió.

La hermana es ciudadana americana

Marylin Roca Enríquez, hermana de Mayelín e hija también del coronel del Ministerio del Interior Humberto A. Roca, llegó a Estados Unidos en 2014 casada con un ciudadano estadounidense y posteriormente se convirtió en residente permanente y ciudadana.

“Ella lleva mucho tiempo aquí. La hemos seguido de cerca. Incluso conocemos su registro de votación al Partido Demócrata”, dijo Domínguez, quien reveló que ambas hermanas habían tratado de entrar en múltiples ocasiones a Estados Unidos.

“La mayor de las hermanas, Mayelín, no se perdía la Lotería de Visas de la Diversidad, pedía visas y trataba de entrar hasta que vino por la frontera. La pregunta es ¿cómo es posible que le tengas miedo al comunismo cuando tu papá es un coronel del Ministerio del Interior y tú misma regresaste a Cuba en cuanto tuviste la green card?”, cuestionó Domínguez.

Expertos en inmigración consultados por Martí Noticias advierten que este tipo de patrones —asilo político, viajes al país de origen, vínculos familiares con altos cargos del régimen y peticiones migratorias múltiples— suelen ser objeto de revisión reforzada por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ese sentido, el abogado Ismael Labrador indicó que “el sistema migratorio estadounidense evalúa no solo el temor alegado, sino la conducta posterior del solicitante”.

“Cuando hay viajes a Cuba y nexos con la estructura del poder, el caso entra en una zona de alto riesgo”, añadió.