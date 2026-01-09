No solo el régimen cubano negó presencia militar en Venezuela; Maduro también lo hizo 

Getting your Trinity Audio player ready...

En un vídeo publicado en su cuenta personal en la red social X, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar rememoró una entrevista que le hizo en el año 2019 al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien le aseguró a la entonces periodista que no habían militares cubanos dentro de su círculo de protección personal.

Salazar hizo la pregunta basada en una declaración del presidente Donald Trump en ese entonces, quien advertía que si las tropas y milicias cubanas no cesaban de inmediato las operaciones militares en Venezuela, se impondría “un embargo total y completo, junto con sanciones del más alto nivel sobre la isla de Cuba”.

“Mi anillo de seguridad son estos muchachos, formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profesionales venezolanos”, respondió Maduro señalando probablemente a miembros de su guardia personal que los acompañaban en la entrevista y fue enfático: “Mi anillo de seguridad son venezolanos”.

La hoy representante federal Salazar volvió a publicar ese fragmento de la entrevista en Caracas tras conocerse que al menos 32 militares cubanos murieron en la operación que llevó a cabo Estados Unidos para capturar y extraer al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

No solo Maduro ha negado rotundamente la presencia de militares cubanos en Venezuela en los últimos 25 años, ya sea en misiones de inteligencia o liderando y siendo parte de la protección del líder de Miraflores.

¿Quiénes más han negado públicamente la participación militar cubana?

Para responder a la publicación de Trump del 30 de abril de 2019 sobre la presencia militar cubana en Venezuela, el designado Miguel Díaz-Canel reaccionó en el entonces Twitter.

“Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de Trump contra Cuba. No hay operaciones militares, ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener peligrosa escalada agresiva y preservar la paz. Basta ya de mentiras”, escribió.

También han trascendido en estos días dos videos del 2019, en los cuales dos altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de La Habana rechazaban las declaraciones del presidente Trump. Se trata del canciller Bruno Rodríguez y de Johana Tablada, quien era entonces la subdirectora de Estados Unidos en el Minrex.

En declaraciones a los medios, Rodríguez aseguraba que “Cuba no posee tropas ni fuerzas militares ni participa en operaciones militares y de seguridad en la hermana República Bolivariana de Venezuela”, dijo el canciller, quien incluso emplazó a la Administración Trump a que “presentase pruebas”.

Entretanto, el Noticiero Nacional de la Televisión oficialista recogía en mayo de 2019 palabras de Tablada, quien afirmaba ante un auditorio que “no hay tropas cubanas en Venezuela, no hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela, Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad”, repitió.

Recientemente, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que analizó el operativo de EEUU en Venezuela, el representante de la Isla, Ernesto Soberón, rechazó “las denuncias de que Cuba tiene fuerzas de inteligencia en Venezuela”, y al mencionar a los 32 militares cubanos fallecidos dijo que formaban parte de “misiones de representación de las FAR y el Minint”.

Presencia controladora de Cuba en Venezuela

En su libro de 2019 “La intervención de Cuba en Venezuela: una ocupación estratégica con implicaciones globales”, la investigadora María Werlau, cofundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, describe en detalle cómo el régimen castrista “estableció una presencia controladora en todas las esferas de la sociedad venezolana, incluidas la presidencia, las fuerzas armadas y el aparato de seguridad”.

La dictadura castrista “mintió con vehemencia durante años, pero la presencia e influencia de Cuba en Venezuela ha sido evidente desde la misma llegada de Chávez a la presidencia” en 1998, dijo Werlau a Martí Noticias.

Según la especialista, desde inicios de los 2000 "la seguridad presidencial estaba en manos del régimen cubano".

La dictadura también tenía influencia en “ministerios, inmigración y extranjería, la autoridad electoral, telecomunicaciones, aeropuertos, puertos y cruces fronterizos, industrias y empresas estatales —incluida PDVSA—, sistemas informáticos y bases de datos, así como la vigilancia cibernética”, apuntó.