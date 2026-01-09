Hammer y Rubio se reúnen para abordar la situación en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó la situación en Cuba, durante una reunión este viernes con el jefe de misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer.

Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en su apoyo al "cubano de a pie".

"Nuestro jefe de Misión, Mike Hammer, se reunió hoy con el secretario de Estado, Marco Rubio, en su oficina en La Casa Blanca sobre la situación en Cuba y nuestro firme apoyo al cubano de a pie", recoge la nota publicada por la sede diplomática en la que aparecen ambos con el símbolo de Libertad entre opositores y activistas en la isla.

"Cuando te reúnas con cualquier cubano, por favor dile que los apoyamos, le dijo Rubio a Hammer en mayo pasado durante otro encuentro entre ambos funcionarios.

Y en julio pasado, durante la celebración del Día de la Independencia organizada por la embajada, Hammer transmitió un mensaje del secretario de Estado a los cubanos: "Quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa al frente de todo y que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad".

"Rezamos todos los días para que Dios les bendiga y que Cuba pronto sea libre, soberana, independiente, y que el destino de Cuba esté en las manos del pueblo", añadió.

A mediados de diciembre el diplomático también sostuvo un encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, donde trataron la crisis económica en Cuba, la represión y la situación de los presos políticos en la isla.