Venezuela y Nicaragua protagonizan Asamblea General de la OEA

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llega este martes a su recta final con un debate sobre una declaración "en apoyo al pueblo de Nicaragua" y una resolución sobre Venezuela que, de ser aprobada, iniciaría el proceso para suspender al país caribeño del organismo.

Una comisión de la OEA comenzó a evaluar los aspectos técnicos de los pronunciamientos sobre los que votará la Asamblea General, el foro político más importante del organismo que agrupa a la mayoría de los cancilleres de las Américas.

Lo más importante es la resolución que se votará sobre Venezuela porque incluye un punto para la suspensión del país del organismo.

"Estamos concentrados en lograr la mayoria de apoyo para llevar adelante esta resolución", dijo el canciller de Chile Roberto Ampuero.

No obstante, la suspensión no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA ,Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962.

Dos fuentes diplomáticas de dos países distintos dijeron que los impulsores de la iniciativa tienen los 18 votos necesarios para aprobar la resolución e iniciar el proceso para suspender a Venezuela, pero aún no lograron los 24 necesarios para finalmente suspender al país caribeño.

La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90% de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Su aprobación serviría para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro y, dependiendo de su alcance, podría llevar a cambios en las relaciones diplomáticas, imposición de sanciones y restricción de visados.

El texto de la resolución incluye una condena a las elecciones del 20 de mayo, en las que fue reelegido como presidente Nicolás Maduro, y una petición para que acepte ayuda humanitaria.

Venezuela ya pidió dejar la OEA en abril de 2017, aunque su salida no se hará efectiva hasta 2019. A pesar de que ha pedido salir de la OEA, su expulsión tendría un gran contenido simbólico.

Por otro lado, este martes se debate en la Asamblea General una resolución "de apoyo al pueblo nicaragüense" presentada por Estados Unidos y Nicaragua ante las presiones de la sociedad civil por las violentas manifestaciones que comenzaron el 18 de abril y que han dejado más de un centenar de muertos.

La declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA, exige el "cese inmediato" de la violencia, al mismo tiempo insta al Gobierno de Nicaragua y al resto de actores a que "demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas" para resolver la crisis.

Además, este martes se elige a tres miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, y se votará una resolución que pide a Argentina y Reino Unido retomar las negociaciones sobre la disputa por la soberanía de las islas Malvinas.

(EFE)