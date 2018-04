Vandalizan cartel en Lima que pedía respeto por DDHH en Cuba; régimen lo atribuye a "amigos"

La vandalización de una valla que en Lima exigía respeto por los derechos Humanos en Cuba fue achacada a “amigos de la Isla”, según celebró Cubadebate, un portal de propaganda del régimen que se autoproclama estar “Contra el terrorismo mediático”.

La pancarta en la pared había sido colocada en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez días atrás, antes del inicio de las actividades colaterales de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú.

El mensaje rezaba: “Cuba. Basta ya de corrupción, represión e impunidad. Alto a las violaciones a los Derechos Humanos”.

Este martes el portal oficialista publicó la foto del cartel rasgado y en el muro una pintada con un letrero bajo la etiqueta #ConCubanotemetas. La valla había sido colocada en la intersección de las avenidas da Argentina #4636y la Fuacett.

El medio de propaganda cargó al ideario del héroe nacional cubano, José Martí, la responsabilidad del hecho: “Ante esta nueva provocación de mercenarios al servicio del imperialismo, amigos de la Isla, con la doctrina del Apóstol José Martí en el corazón, dieron un vuelco al mensaje y dejaron claro con graffitis: con Cuba NO te metas”.

La consigna “Con Cuba no te metas” fue repetida en las redes sociales a partir de la interrupción cometida por el diplomático del gobierno cubano, Juan Antonio Fernández Palacios, ante la intervención de Jorge Vallejo, del Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC) mientras se llevaba a cabo una sesión del Diálogo Hemisférico de Sociedad Civil y Actores Sociales el pasado 21 de marzo.

“No quiero oír mencionar la palabra que acaba de decir [Payá]. Te pido que con Cuba no te metas, payasadas en Cuba no habrá, no vas a ir en ese talante”, protestó de manera airada el funcionario cuando Vallejo dejó en claro que participaría en la nueva edición del Premio Oswaldo Payá “Libertad y Vida”, que se ha celebrado por dos años consecutivos sin que el régimen castrista permita a sus ilustres merecedores bajarse del avión en la isla.

Estados Unidos aseguró este martes que ha recibido numerosos y creíbles informes de que el régimen comunista cubano impidió, y continúa impidiendo, que los miembros de la sociedad civil independiente viajen a Perú para participar en la VIII Cumbre de las Américas.

"Las autoridades cubanas impidieron el viaje de estas personas mediante detenciones arbitrarias en el aeropuerto, detenciones a corto plazo y visitas a domicilios particulares para advertirles que no intenten abandonar la isla", señala un comunicado de la vocera del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert.