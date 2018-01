EEUU crea grupo de trabajo de Internet para Cuba

EEUU anunció este martes la creación del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba con el objetivo de promover el flujo de información hacia la isla de gobierno comunista, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

El grupo, integrado por representantes estadounidenses, gubernamentales y no gubernamentales, "examinará los desafíos tecnológicos y las oportunidades para ampliar el acceso a Internet y los medios independientes en Cuba", subraya la nota.

El equipo de trabajo, creado según lo dispuesto en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio de 2017, bajo el título "Fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba", tendrá su primera reunión el miércoles, 7 de febrero, de 2018, añadió el comunicado.

La reunión, de carácter público, se realizará en el edificio Harry S. Truman, 2201 C Street NW, Room 1406, en Washington D.C., de 10:30 am a 12 pm, según un aviso del Registro Federal.

Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia antes del 2 de febrero. Deberán contactar a Gilberto Torres-Vela, de la Oficina de Coordinación para Cuba del Departamento de Estado, en el teléfono 202-647-7050, o por correo electrónico, enviando un mensaje a: WHACCAEconomicUnit@state.gov.

En el mensaje deberán precisar el nombre, organización a la que pertenecen y dirección de correo electrónico.

Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad en el mundo y ha sido señalada como una de las naciones con menos libertad de Internet por organismos internacionales de derechos humanos.

En su informe Freedom in the World 2018, Freedom House incluyó a Cuba en la lista de países no libres, con puntajes muy bajos en derechos políticos, y libertades civiles.

Pese a la apertura de más puntos Wi-Fi, la rebaja de tarifas de conexión y el inicio de un plan para ofrecer el servicio de Internet en los hogares, la isla terminó otra vez entre los cinco últimos países, de 65 evaluados por esa organización en su informe 2017 sobre Libertad de Internet.

En Cuba, de acuerdo con Freedom House, el índice de penetración de Internet es solo de 38.8 %.

El informe señaló, además, que el gobierno cubano censura y controla el acceso a la red de redes, al bloquear sitios que critican su gestión o disienten de su ideología. También bloque mensajes de texto que contienen palabras clave como "democracia", "dictadura" y "derechos humanos".

(Con información del Departamento de Estado de EEUU y el Registro Federal)