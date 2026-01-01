EEUU realiza ataque letal contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas

Getting your Trinity Audio player ready...

Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo el miércoles ataques letales contra embarcaciones vinculadas a organizaciones terroristas designadas que operaban en rutas conocidas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, informó el Comando Sur en un comunicado.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, como parte de la campaña antinarcóticos impulsada por la administración del presidente Donald Trump en el hemisferio occidental.

Durante el enfrentamiento inicial, tres personas murieron a bordo de una de las embarcaciones. En una segunda acción, otras dos personas fallecieron.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda", recoge el texto.

El Comando Sur de Estados Unidos supervisa las operaciones militares en América Central, América del Sur y el Caribe, incluidas las misiones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de tráfico de drogas transnacionales