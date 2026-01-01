La Letra del Año 2026 llama a la unidad para alcanzar los deseados cambios

Getting your Trinity Audio player ready...

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba publicó su Letra del Año 2026, que contiene una serie de predicciones y consejos emitidos anualmente por sacerdotes de Ifá para guiar a los creyentes de esta religión, durante el ciclo que comienza.

Para 2026, la agrupación reveló que las deidades regentes serán Oggún, orisha guerrero fuerte y poderoso, que abre caminos con su machete; acompañado de Oshún, asociada con el amor, la fertilidad, la belleza, la riqueza y las aguas dulces.

Las profecías para 2026 advierten del incremento de actos delictivos, recomiendan moderar el consumo de alcohol y resaltan la importancia de cuidar la integridad familiar.

En el campo de la salud instan a prestar especial atención a las enfermedades digestivas y a la salud de adolescentes y jóvenes.

La ceremonia se efectuó, en la sede de la Asociación en la Habana Vieja, presidida por el Sacerdote Mayor de Ifá Carlos Argudín Valenzuela, “con el respaldo de la Junta Directiva, los Consejos de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba, las extensiones de funcionamiento provinciales, filiales en el exterior e invitados de otras naciones, previa consulta de las 25 posiciones y sacrificios prescritos”, de acuerdo al documento publicado en Facebook.

“La letra del año refleja todo lo que ha estado sucediendo el año pasado, más lo que viene de este año. Hay que prever que van a seguir las enfermedades, todo lo malo va a seguir. ¿Qué es lo que sugiere la letra del año? Que se hagan las cosas, para poder lograr que esto tenga un cambio y que esto pueda mejorar totalmente la vida del cubano”, indicó a Martí Noticias, Antonio Sevilla, vicepresidente de la Asociación y Presidente del Consejo de Cabildos del país.

“Pero sí puede lograrse que haya un cambio general en la vida del cubano, haciendo las cosas religiosamente, que están marcadas y están ahí”, agregó el babalao, basado en lo expuesto por la Letra del Año.

Se prevé un incremento de enfermedades asociadas a la sangre como la hepatitis, diabetes e hipertensión.

Se debe profundizar en el trabajo social educativo, sobre todo en la juventud, por el incremento de la violencia, incluidas la doméstica, así como las discusiones familiares.

Orula orienta tener mucho cuidado con el desvío de nuestros linajes y el irrespeto a las tradiciones, así como dar el valor que merece la madre en la familia y a los que no la tienen, darles atención a sus espíritus.

Del mismo modo avizora que continuará el flujo migratorio y que se producirá un resquebrajamiento de la conducta y las buenas costumbres sociales, por lo que se debe reforzar el trabajo educativo familiar y social.

La Letra del Año 2026 subraya la importancia de la unidad y la sensatez ante los retos sociales y espirituales que vendrán e invita a la reflexión y a la acción equilibrada en todos los aspectos de la vida.

Como cada año desde 2021, Cuba tiene, en 2026, dos Letras del Año, la de la Asociación Cultural Yoruba, de corte oficialista y la independiente Comisión de la Letra del Año “Miguel Febles Padrón” que hará pública su proclamación anual de predicciones y consejos, el 2 de enero.

La religión yoruba, conocida en la isla como Santería o Regla de Osha, tiene un número no precisado de fieles, pero es una de las religiones afrocubanas más extendidas y populares. Su práctica se popularizó tras un periodo de prohibición, y se caracteriza por el culto a los orishas y su sincretismo con la imaginería católica. Según algunas estimaciones, superan en número a los católicos.

“El mundo en general está en crisis y por eso tenemos que buscar la salud, la economía, la estabilidad, disminuir la delincuencia, la agresividad y que los religiosos tengan fe en su religión y que se hermanen: en la unión del pueblo, en la unión del mundo está la fuerza”, instó Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.