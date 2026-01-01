Jugar con el Team Asere “es un acto de cobardía”, dice el Duke Hernández

Getting your Trinity Audio player ready...

Orlando “El Duke” Hernández, la última leyenda del béisbol cubano, lanzó una recta más dura que en sus tiempos de gloria con los Yankees de Nueva York, al llamar cobardes a aquellos peloteros que residen fuera de Cuba y regresan a jugar con el llamado Team Asere, sin abordar la realidad de la isla.



“Es un acto de cobardía. No es política, es la realidad de un pueblo que sufre”, afirmó el Duke en una entrevista con el humorista y actor cubano Omar Franco.



En el podcast “Así de Franco con Omar”, el cuatro veces campeón de Series Mundiales criticó con dureza a quienes se suman al equipo Cuba y justifican su postura diciendo que no quieren entrar en política, pues consideró que, con semejante posición, están haciendo una omisión que perjudica al pueblo cubano.



El Duke sabe de lo que habla, pues sufrió en carne propia la furia del régimen.



Acosado por las autoridades tras la fuga de su hermano, el también lanzador Liván Hernández, fue suspendido de por vida en 1996 y tuvo que escapar en una lancha, un año después, para continuar su carrera en el mejor béisbol del mundo.



Si bien Hernández aclaró que respeta la decisión personal de cada pelotero, recalcó que no la apoya, cuando esta no está basada en una postura honesta sobre la situación de Cuba.



“Los atletas que deciden representar al país en eventos internacionales deben tener la valentía de decir la verdad”, le dijo a Franco en la conversación, que abarcó otros temas, como la rivalidad entre los equipos de La Habana y el interior de la isla.



“En lugar de seguir el discurso oficial del régimen, deben ser claros sobre la realidad de la Isla y las dificultades que enfrenta la población cubana, sin ocultarse detrás de excusas de no hacer política”, aseguró el legendario ex pitcher y actual analista de béisbol de la cadena ESPN.



Víctor Mesa Jr le dice No al Team Asere



Tras debutar en Grandes Ligas en el 2025 con los Marlins de Miami, el jardinero cubano Víctor Mesa Jr dijo no estar interesado en jugar con el Team Asere en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.



En una entrevista para el podcast de los Marlins Fish on First, el hijo del ex jardinero central de los equipos Cuba de los años 80 estableció como prioridad enfocarse en su carrera en las Mayores.



“Ahora mismo no tengo ganas de jugar por muchas razones. Siento que estoy en una situación en la que tengo que ir a los entrenamientos de primavera y luchar por un puesto. Además, hay muchas cosas en ese equipo que hacen que no me interese jugar en este momento”, dijo el jugador, en referencia a las connotaciones políticas de sumarse a la selección nacional de la isla.