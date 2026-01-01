FAC denuncia manipulación oficial tras polémica por presunta discriminación

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fábrica de Arte Cubano (FAC), un proyecto cultural independiente, y su fundador X Alfonso, rechazaron las acusaciones de discriminación racial divulgadas por el Instituto Cubano de la Música y otras instituciones oficialistas, al tiempo que se disculparon con el joven afectado que desató una intensa polémica en las redes sociales.

“Lo que ocurrió recientemente en la Fábrica de Arte Cubano no solo ha revelado una situación puntual mal manejada, sino también la forma en que la institucionalidad oficialista cubana responde ante los conflictos, niega responsabilidades estructurales, desplaza culpas y se refugia en consignas, por supuesto, vacías”, dijo a Martí Noticias, la narradora, poetisa y ensayista, Yanetsy Pino.

“Fábrica de Arte Cubano ha sido una espina en el zapato del Ministerio de Cultura desde 2018. Han enfrentado censura, falta de diálogos, presiones constantes. Lo ocurrido entonces no es solo un malentendido ni un incidente aislado. Es el reflejo de un país donde se criminaliza la crítica, se manipula la indignación, se banaliza la discriminación real y se protege el discurso antes que la verdad”, agregó.

El debate comenzó tras la denuncia en Facebook de Alejandro Bridón, el joven al que se le negó la entrada a la Fábrica de Arte Cubano, por el "derecho de admisión".

El Instituto Cubano de la Música reaccionó con una nota oficial publicada en el vocero oficialista “CubaDebate”, en la que apela a la tradicional perorata de que “la revolución y sus instituciones estarán siempre al servicio del pueblo y no permitirán que hechos como este queden impunes”.

Al respecto, Pino enfatizó que debe mirarse al espejo la institucionalidad oficial que prefiere señalar enemigos antes que reflexionar sobre las propias acciones para poder aceptar los defectos y deficiencias.

“Y quizás la pregunta final no sea qué pasó en la puerta de la Fábrica de Arte Cubano, sino por qué cada vez que alguien se atreve a hablar con honestidad, el poder responde con consignas, manipulación, campañas y silencio”, enfatizó Pino.

La narrativa de las entidades culturales del régimen fue cuestionada por X Alfonso, en un texto que publicó en Facebook, en el que aclara que el joven, al que ya pidieron disculpas, fue confundido con una persona vinculada a robos dentro del local pero añade que Fábrica de Arte Cubano enfrenta desde hace años problemas de seguridad fuera de sus puertas, robos, drogas, prostitución, que han sido denunciados reiteradamente a estas mismas instituciones sin que se tomen medidas eficaces.

En su descargo, X Alfonso cuestiona el derecho de admisión, “de cómo se ha tergiversado a lo largo del tiempo y cómo se ha usado para discriminar y seleccionar a los cubanos en la permisión de la entrada a hoteles , a círculos sociales de playa, a tiendas para extranjeros, entre otros espacios.

"La lista es larga. Y no hay que ir tan lejos: hoy, 1 de enero de 2026, la realidad nos niega el acceso a lo necesario para sobrevivir porque se vende en una moneda que no ganamos, una decisión tomada por las mismas instituciones que ahora repiten: ‘Su profundo compromiso con la igualdad y la justicia social es inconmovible’”, recalcó.

Por su parte, la Fábrica de Arte Cubana aseguró, en un comunicado, que las afirmaciones de las instituciones oficiales, “son falsas, bochornosas y resultan especialmente dolorosas para un proyecto que, desde su fundación, se ha caracterizado por promover la inclusión, la diversidad y la unión a través del arte”.

La iniciativa critica que los mismos funcionarios, que antes, han tratado de censurar algunas de sus propuestas, ahora se erigen en defensores de los derechos humanos.

La autosostenibilidad financiera de FAC depende exclusivamente del esfuerzo de sus miembros y de la colaboración de actores privados; ninguna institución sufraga los gastos operativos.

La nota de prensa señala que FAC, “lejos de ser un espacio de exclusión, se enorgullece de ser un espacio inclusivo de creación y servicio comunitario” y para probarlo resalta que da empleo a más de 300 cubanos, que cada año ofrece talleres artísticos gratuitos a miles de niños y jóvenes de la comunidad, brinda escenario a miles de artistas, que no tenían espacio en la isla, y organiza exposiciones y conciertos de centenares de artistas cada año.

Recuerda que su labor ha sido reconocida a nivel mundial por su impacto cultural; destacando que la revista Time incluyó al proyecto en su lista de los 100 mejores lugares del mundo.

La Fábrica de Arte Cubano ha mantenido un dinámico compromiso social y comunitario y ha movilizado recursos para apoyar a damnificados de catástrofes naturales y sanitarias:

“FAC y sus creadores estamos hoy bajo un ataque injusto, y consideramos nuestro deber informar de esta situación al público nacional e internacional. Confiamos en que la verdad y el arte prevalecerán sobre la difamación y la censura”.