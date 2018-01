Freedom House: Cuba continúa al final de la lista de Libertad en el Mundo

Cuba fue otra vez incluida en la lista de países no libres según la última edición del informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles, Freedom in the World 2018, publicado este martes por Freedom House.

La isla de gobierno comunista bajó otro escaño en la calificación y ahora ocupa el puesto 14 en una escala de 100, con puntajes muy bajos en derechos políticos, libertades civiles y libertad en general.

Cuba también aparece bajo el estatus de "no libre" en cuanto a la libertad de prensa y libertad de internet, señala el informe.

Declive de la libertad mundial

El 2017 fue "el doceavo año consecutivo con un declive de la libertad mundial", ya que 61 países sufrieron disminuciones en los derechos políticos y las libertades civiles, con solo 35 mejoras registradas.

El informe señala que la democracia está bajo amenaza y en retroceso en todo el mundo. De los 195 países evaluados, 88 fueron calificados como libres, 58 como parcialmente libres y 49 como no libres.

Naciones "alguna vez prometedoras" como Turquía, Venezuela, Polonia y Túnez se encuentran entre los que experimentaron un declive en los estándares democráticos, según Freedom House, que añade que "la reciente apertura democrática en Myanmar fue permanentemente afectada por una campaña de depuración étnica contra la minoría Rohingya".

“La democracia está enfrentando su crisis más grave en décadas”, dijo Michael J. Abromowitz, presidente de esa organización. “Los principios básicos de la democracia – incluyendo las garantías de elecciones libres y justas, los derechos de las minorías, la libertad de prensa y el estado de derecho – están bajo asedio alrededor del mundo”, recalcó.

El documento señala a Arabia Saudita, Irán, Venezuela y Corea del Norte como estados represivos y corruptos que "ponen en peligro la estabilidad global al perpetuar los conflictos regionales de larga data, alimentando las crisis humanitarias". En el caso de Corea del Norte, alerta sobre la rápida expansión de su arsenal nuclear.

El informe destaca que China y Rusia han aprovechado el retroceso de las principales democracias para aumentar la represión y exportar su mala influencia a otros países.

"Para mantener su poder, estos regímenes autocráticos están traspasando sus fronteras y trabajando para sofocar el debate abierto, perseguir a los disidentes, y perjudicar a las instituciones legales".

Lo peor de lo peor

De los 49 países asignados como no libres, 12 de ellos tienen los puntajes agregados más bajos para los derechos políticos y las libertades civiles, obteniendo menos de 10 puntos en una escala de 100 (comenzando por el menos libre): Siria, Sudán del Sur, Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Somalia, Uzbekistán, Sudán, República Centroafricana y Libia.

(Con información de Freedom House)