Dos activistas LGBTI cubanos piden asilo en Países Bajos

Víctor Manuel Dueñas, que fundó un centro comunitario LGBTI en la ciudad cubana de Santo Domingo, y su primo, compraron boletos de ida y vuelta a Moscú desde el aeropuerto internacional José Martí de La Habana con una escala en el aeropuerto Schiphol de Amsterdam pero no retornarán a la isla.



Dueñas y su primo salieron de La Habana el sábado por la noche y llegaron a Amsterdam al día siguiente. Dueñas publicó un video corto en su página de Facebook antes de que él y su primo pidieran formalmente asilo. "Un grupo de cubanos ha venido aquí", dijo.



Dueñas trabaja independientemente de Mariela Castro, la hija del dictador cubano, Raúl Castro, que encabeza las cuestiones específicas y oficiosas de LGBTI en la isla como directora del Centro Nacional de Educación Sexual.



Dueñas es uno de los activistas que lanzó "Nosotros También Amamos", una campaña de apoyo a los derechos matrimoniales para parejas del mismo sexo en Cuba, en 2015. Dueñas también está afiliado al Proyecto Sociocultural Babel, un grupo que defiende a los cubanos LGBT y otros grupos desfavorecidos por la dictadura comunista de la isla.



Dueñas dijo el domingo a Washington Blade durante una entrevista de WhatsApp desde el aeropuerto de Schiphol que las autoridades cubanas comenzaron a atacarlo debido a los esfuerzos del Proyecto Sociocultural Babel para crear conciencia sobre el maltrato policial a personas LGBT en la ciudad de Cárdenas, que está aproximadamente a 100 millas al este de La Habana en la costa norte de la isla. Dueñas también dijo que el gobierno "consideró" la campaña de matrimonio entre personas del mismo sexo que él y otros defensores lanzaron "un gran error".



"No se trata del proyecto", le dijo a Blade. "Es sobre mí."



Dueñas dijo que él y su primo están actualmente con más de media docena de otros cubanos LGBTI que volaron de La Habana a Amsterdam la semana pasada. Permanecerán en el aeropuerto de Schiphol hasta que las autoridades holandesas los entrevisten y comiencen a procesar sus solicitudes de asilo.



Adriana, una mujer transgénero de La Habana, le dijo al Blade en WhatsApp desde el aeropuerto de Schiphol que la policía cubana la acosaba a ella y a otras mujeres trans. Ella y otra mujer trans del grupo de Dueñas con quien habló The Blade dijeron que las autoridades les impiden a ellos y a otros reunirse en parques y otros lugares públicos porque piensan que son trabajadoras sexuales.



"Me siento muy bien aquí", dijo Adriana.



Mariela Castro apoya públicamente los derechos matrimoniales para parejas del mismo sexo más como propaganda gubernamental de cara a la opinión pública internacional que por una genuina posición de defensa de sus libertades.



(Redacción Armando de Armas, con información del Washington Blade)