Dos multas de mil pesos: Cuando un proyecto humanitario tropieza con la policía política

Diez meses después de perder todos los utensilios para elaborar alimentos a desamparados en Colón, Matanzas, en el conocido Proyecto Capitán Tondique, la Dama de Blanco Caridad Burunate Gómez ha sido multada con 1.000 pesos en moneda nacional.

No hay un motivo explicable, según le informaron en la unidad de policía local el pasado viernes, dijo este lunes a Martí Noticias.

Junto a Burunate, integrante del Partido Por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, también fue citado su colaborador Francisco Rangel Manzano. La citación fue emitida por el oficial Yosbel Benítez Prieto para la la unidad policial de la localidad.

“El oficial de la carpeta me dice que por el registro que me habían hecho en el mes de abril me iban a poner una multa a mí, y a Francisco Rangel otra de 1.000 pesos, por propagación de epidemias”, indicó la mujer.

El 21 de abril de 2017 fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) allanaron la vivienda de Burunate, donde semanalmente ofrecían un almuerzo a decenas de desamparados y personas de bajos ingresos en el municipio Colón.

En el registro policial las autoridades confiscaron los utensilios de cocina y otros productos propiedad de la familia. En aquella ocasión, la hija de Burunate, Yelena Marrero Burunate, describió a Martí Noticias el saldo de la acción policial.

“Nos quitaron las neveras, vasos cubiertos (…) calderos, (sacos con) carbón, la mesa y el equipo de mi papá para soldar, un saco de arroz. Todas esas cosas nos las quitaron… los bancos de las personas sentarse, manteles…”, explicó la joven activista.

Por insistencia de la Seguridad del Estado, que según los facilitadores del proyecto ha hostigado a desde el principio a los beneficiarios, semanas antes del registro policial una comisión sanitaria visitó la vivienda sin encontrar ninguna anomalía.

“Había venido la gente de Salud Pública y nos dijeron que qué limpieza, que qué organización… y todas esas cosas”, aseveró Burunate Gómez.

La mujer dijo que este mismo lunes procederán a pagar la multa, para poder hacer una apelación.

Según la ley cubana cualquier contravención debe estar totalmente saldada para obtener el reculrso de apelació. Además, la impuesta a Burunate y Ragel Manzano está emitida bajo la disposición legal No. 310, Art. 8, Inc. 3, lo que implica que debe ser pagada en el término de tres días y no en un mes como ocurre con la mayoría de ellas.

El proyecto humanitario, fundado en abril de 2014, lleva el nombre de Capitán Tondique en recuerdo del guerrillero anticomunista Margarito Lanza Flores, fusilado el 2 de marzo de 1962 por el entonces comandante Víctor Dreke, en Quemado de Güines, Villa Clara.