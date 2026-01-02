Un cubano en el Ejército de EEUU: la historia del sargento Pepe Ávalos

Getting your Trinity Audio player ready...

El sargento Pepe Ávalos, de origen cubano y miembro activo del Ejército de Estados Unidos, se ha convertido en una voz singular dentro de la comunidad hispana en redes sociales.

Desde plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, Ávalos muestra cómo es la vida de un soldado estadounidense. “Hay mucho misticismo sobre lo que es ser militar en Estados Unidos”, dijo en entrevista con Martí Noticias.

“Yo intento mostrar la realidad, cómo es el día a día de un soldado”, agregó el militar.

De Cuba a servir a su país de acogida

Ávalos reconoce que, de niño, soñaba con ser soldado, pero que en Cuba esa idea se diluyó al comprender el rol represivo que cumplen las fuerzas armadas del régimen. “Aquí es diferente”, afirma.

“La diferencia entre un ejército que oprime y uno que protege, ayuda y preserva la paz es enorme”, detalla.

Hoy, como sargento del Ejército estadounidense, su rutina se asemeja más a la de un trabajo regular que a la imagen rígida que muchos imaginan.

“Nos levantamos temprano para el entrenamiento físico, luego cada cual va a su oficina o puesto de trabajo, cumple su jornada y regresa a casa con su familia. Salvo cuando hay misiones o despliegues, ese es el día a día”.

Contenido en español y apoyo de la comunidad

El impacto de su contenido ha sido notable, especialmente porque existe poca información en español sobre cómo funciona el Ejército de EEUU desde dentro. “He recibido muchísimo apoyo”, cuenta.

“Muchas personas me escriben diciendo que están a punto de firmar su contrato o que ya iniciaron el proceso. Eso es muy gratificante, porque el objetivo es ayudar a los paisanos”, dijo.

Ávalos subraya que no promueve el alistamiento como una obligación, sino como una opción digna para quienes desean servir y construir un futuro en el país que los acogió. “Estoy compartiendo lo que a mí me funcionó y lo que considero una manera honorable de ganarse la vida”.

Actualmente, el sargento Ávalos se encuentra destacado en Italia, una experiencia que describe como un privilegio. Explica que el Ejército estadounidense mantiene bases fuera del país y que, al firmar su segundo contrato, pudo elegir su destino. “Italia estaba disponible. Me encanta su cultura, el fútbol, la comida… y mi familia estuvo de acuerdo. No lo pensé mucho”.

Un mensaje para los recién llegados

A los cubanos que acaban de llegar a Estados Unidos, Ávalos les envía un mensaje directo: “Aquí casi todo es posible. Todo depende de cuánto lo quieras y de las ganas que le pongas”. Él mismo recuerda haber trabajado jardinería, en supermercados y en empresas de mensajería antes de encontrar en el Ejército una oportunidad de cambio.

Sobre los militares que hoy sirven al régimen en Cuba, Ávalos comentó: “Que se informen. Que no se queden solo con lo que les dicen allá. Hoy hay internet, hay acceso a otras realidades. Que vean la otra cara”.