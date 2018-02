Activista visita a su esposo preso en Cuba y lo encuentra con huellas de golpes y torturas

La opositora cubana Arianna López Roque, que permaneció 13 días en huelga de hambre para exigir respeto hacia los derechos de su esposo, Mitzael Díaz Paseiro, ofreció desde Placetas, Villa Clara, detalles del encuentro con el prisionero político en la tenebrosa cárcel de Santa Clara conocida como el Pre Tensado.

López Roque dijo que su esposo aún tiene las marcas de los golpes y torturas que le propinaron los guardias de la prisión santaclareña. Ella estima que no dejaban que lo viera hasta el presente porque su situación física sería realmente lamentable por el maltrato recibido.

La activista responsabilizó al régimen comunista del general Raúl Castro por cualquier cosa que pueda pasarle a Díaz Paseiro, pues ella teme por su vida, ya que sabe de "lo que es capaz de hacer la dictadura con sus opositores", según dijo en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.

López Roque también denunció la situación en que encontró a su esposo al Directorio Democrático, con sede en Miami.

"Acabo de regresar de hacerle la visita a mi esposo y quiero hacerles la denuncia de la brutal y cruel paliza de que fue víctima en los días en que se encontraba en huelga de hambre", dijo López Roque.

La opositora añadió que a Díaz Paseiro "todavía se le mantienen las marcas y los fuertes morados que tiene, debido a la golpiza que le dieron en la celda", tras lo cual, asegura, "le negaron totalmente la atención medica".

"Por eso me lo tenían desaparecido, que no me lo permitían ver, que no querían contacto con familiar alguno, debido a esta fuerte golpiza, recibiendo serias amenazas de muerte de oficiales de la Seguridad del Estado como Eric Frances Aquino Yera", subrayó la esposa.

López Roque explicó que los agentes intentaron intimidar a su esposo diciéndole que ellos conocían de su padecimiento cardíaco. Le dijeron "que él podía amanecer un día muerto, que al final había habido muchos otros muertos como el estudiante, como Boitel, como Zapata, y que no había pasado nada, y que él podía sumarse a esta lista", señaló.

Según López Roque, también trataron de aterrorizarlo con la falsa noticia de que "su mamá estaba muy enferma".

La activista dijo que su esposo sigue sufriendo disimiles maltratos y privaciones en la cárcel.

"Hay una orden específica para él de que cada vez que lo van a mover es con la “Shakira” (unas esposas a la cintura, y una cadena hasta los pies, que no le permite moverse)", añadió López Roque.

La mujer, que realizó una prolongada huelga de hambre para exigir respeto a los derechos de su esposo en prisión, dijo que debido a los maltratos la salud de Díaz Paseiro se ha deteriorado.

López Paseiro señaló que "el régimen abiertamente les comunica a los presos que el que ayude a Mitzael les niegan su derecho a llamadas telefónicas. Él se mantiene en su posición, y no la piensa cambiar, y con un estado de ánimo muy fuerte… Él es el que nos da fuerzas”, aseguró.

Díaz Paseiro fue sancionado en noviembre de 2017 por el tribunal Municipal de Placetas a tres años y medio de cárcel por el delito de peligrosidad social predelictiva.

El 18 de diciembre de 2018, López realizó la primera visita a su esposo en la prisión santaclareña, y él mismo le relató que allí le negaban los medicamentos que requiere por la cardiopatía que padece, y no le permitían acceso a ropas y colchas para abrigarse.

Entre otras represalias, ​solo le permiten llamadas telefónicas a su esposa, que son monitoreadas por un guardia, y lo tienen aislado en el penal "para que no pueda conocer lo que ocurre con otros presos y denunciarlo", dijo López Roque.

(Con información de Cuba al Día y el Directorio Democrático)