La crisis sanitaria golpea fuerte a prisión de mujeres "La Bellotex"

La Dama de Blanco Annia Zamora, madre de la presa política Sissi Abascal, denunció la presencia de casos de arbovirus en la prisión de mujeres "La Bellotex", en Matanzas.

En declaraciones a Radio Martí desde la localidad de Carlos Rojas, Zamora alertó sobre el riesgo sanitario que enfrentan las reclusas, entre ellas su hija y la también activista Saylí Navarro, debido a la falta de atención médica y condiciones higiénicas precarias.

"El martes tuvo visita Saylí, el miércoles Sissi. Ellas están bien de salud, pero en la prisión hay enfermedades, ya está allí el virus, e igual que aquí, en la calle, no se sabe realmente qué es lo que te da, porque todos los síntomas no son iguales", explicó.

La denuncia se suma a preocupaciones previas sobre el estado de salud de las presas políticas en Cuba, quienes han reportado síntomas compatibles con enfermedades como el dengue, sin recibir tratamiento adecuado.

"Saylí lo pasó, estuvo varios días con el virus, pero ya está bien de salud. A Sissi no le ha dado y recemos a nuestro Señor Dios que no le dé", añadió.

Activistas advierten que el régimen utiliza la salud como herramienta de castigo contra los opositores encarcelados.

Sobre el también prisionero político matancero Félix Navarro, padre de Saylí, Zamora señaló que continúa recluido en la enfermería de la prisión de Agüica, en el municipio de Colón.

"Félix continúa en esa celda que ellos llaman enfermería... Muy delgado, muy delgado, con todos sus problemas de salud, y nosotros todos muy preocupados por la situación de él y de todos nuestros presos en estos momentos", señaló la activista.

"Sabemos que la alimentación allí es muy mala, extremadamente mala. Lo poco que le dan a veces ni se lo pueden comer, no tiene ningún valor de nutrición ni nada que los alimente, por lo tanto, ellos viven con lo que nosotros les llevamos", dijo Zamora.

Sissi Abascal, de 28 años, cumple una condena de seis años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Saylí Navarro, de 38 años y promotora de la plataforma Cuba Decide, fue arrestada junto a su padre el 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, cuando acudieron a una estación de policía para indagar por otros activistas detenidos tras las masivas manifestaciones del 11J.

(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)