Joven presa política enfrenta delicados problemas de salud en la cárcel Bellotex de Matanzas

La presa política Sissi Abascal Zamora, integrante del movimiento Damas de Blanco, está sufriendo la falta de atención médica para varios problemas de salud, según denunció a su madre, Annia Zamora.

La joven de 27 años fue detenida tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, en Carlos Rojas, Matanzas, y sentenciada a 6 años de prisión por cargos de desacato, atentado y desorden público. Su condena la está cumpliendo en la Prisión de Mujeres La Bellotex, en Matanzas.

En declaraciones a Martí Noticias, la también Dama de Blanco explicó que su hija está padeciendo de bartolinitis, una inflamación de las glándulas de Bartolino, que ocurre cuando los conductos de estas glándulas se obstruyen, causando la acumulación de líquido y, potencialmente, la formación de un quiste o un absceso en la zona vaginal.

"No hay condiciones higiénicas allí, debe tener fomento tomar antiinflamatorio, una serie de cosas". Zamora precisó que su hija iba a ser operada el martes, pero el personal de salud de la prisión informó el jueves que el procedimiento se pospuso.

"La doctora del penal le comunica que no, que todavía, que ella tiene que hablar con su profesora, para que su profesora planifique cuando a ellos les dé la gana - a la doctora, a la profesora, a la seguridad del Estado, a Miguel Díaz-Canel, a no sé quién, a la directora del penal, no sé, a quién le dé la gana-, de llevar a Sissi a la clínica para ser operada. Sissi está con eso inflamado, infectado, con dolor, sin condiciones higiénicas de ningún tipo con las pocas pastillas que yo le puedo llevar, porque allí tampoco le dan nada", dijo la señora.

Además, Zamora añadió que Sissi presenta desde hace meses dolores de un quiste en uno de sus ovarios, una afección para la que tampoco tiene atención médica tampoco.

La desatención incluye servicios dentales, porque "estuvo con un dolor fuerte, muy fuerte de muela e inflamación y le negaron la atención médica. La dirección del penal no ha dado el autorizo para llevarla a la clínica", dijo su madre.

“Yo responsabilizo a Díaz-Canel, a la Seguridad del Estado, a Marta Cristina Hernández Bacallao directora del penal y a la doctora del penal por la vida de mi hija”, dijo Zamora en relación al personal de la prisión La Bellotex.