Noticiero Martí Noticias | Viernes, 8 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Denuncia madre de presa política Sissi Abascal "falta de atención médica" a su hija con problemas de salud en la cárcel | Aumenta Estados Unidos recompensa por información que conduzca al arresto del gobernante de Venezuela Nicolas Maduro | Rechazan miles de colombianos en manifestación pública la condena al ex-presidente Alvaro Uribe | Anuncia Israel nueva estrategia de guerra que contempla la incursión directa del Ejército en la ciudad de Gaza | Los Marlins caen frente a los Bravos de Atrlanta y el relevista cubano Raisel Iglesias se apunta su décimo quinto juego salvado para el equipo de Atlanta, entre otras noticias.
