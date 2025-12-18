Noticiero Martí Noticias
-Reacciona con críticas la población a nuevas medidas del Banco Central de Cuba. - Arrestan a la académica Alina Bárbara López cuando intentaba realizar protesta pacífica en Matanzas. - Cuba reporta 52 muertes por dengue y chikungunya, con alta incidencia en menores y crisis sanitaria agravada.
