Noticiero Martí Noticias

-Denuncian aislamiento, precios desorbitados de los alimentos y colapso del transporte en la Isla de la Juventud. -La minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Moa por falta de combustible en Cuba. - Crisis energética obliga a universidades cubanas a la enseñanza semipresencial.

