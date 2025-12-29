Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí noticias | Lunes, 29 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Trump asegura que Estados Unidos destruyó instalación estratégica del narcotráfico en Venezuela | Los regímenes Cuba y Venezuela refuerzan alianza para sortear sanciones y sofocar el descontento interno | Emergencia sanitaria en Cuba: Insalubridad y escasez de fármacos marcaron el 2025 | Matanzas enfrenta crisis de agua por déficit eléctrico y motores averiados, en medio de repunte de infecciones respiratorias | Violencia de género en Cuba: 45 feminicidios verificados en 2025 en medio de la crisis social | Turismo en Cuba se desploma en 2025: Apenas 1,9 millones de visitantes, el peor resultado desde 2003 | El púgil cubano William Scull, peso supermediano, busca victoria clave el 31 de enero ante invicto danés, entre otras noticias.

