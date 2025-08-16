Seguridad del Estado filma en la cárcel a presa política en necesidad de atención médica

Getting your Trinity Audio player ready...

La presa política Sissi Abascal Zamora, de 27 años, está recibiendo represalias en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas, por las denuncias que su madre, la activista Annia Zamora, ha hecho sobre la falta de atención médica.

Tras ser conducida brevemente a un centro médico, a su retorno a la prisión de Mujeres La Bellotex, un oficial de la Seguridad del Estado, identificado como "Yuri", la filmó con una cámara.

El miércoles 13 de agosto, la joven condenada en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 fue llevada una clínica dental por un intenso dolor de muela que padecía desde hacía más de un mes.

Al regresar a la cárcel, fue conducida a la dirección del penal donde "la reprimieron por las denuncias que estoy haciendo. Que quede bien claro, que yo soy su madre, soy su voz y no voy a dejar de denunciar", dijo la madre.



Al día siguiente, Sissi fue nuevamente trasladada, esta vez a la clínica del Ministerio del Interior MININT para una revisión ginecológica y a un hospital de maternidad para realizarle análisis de sangre y exudados. Sin embargo, no pudieron hacerle los exudados por la falta de reactivos.

"No había con qué hacerlos", denunció su madre.

La joven fue llevada directamente a la enfermería del penal para recibir antibióticos y fomentos por una bartolinitis que le fue diagnósticada recientemente. Su madre indicó que Sissi será revisada nuevamente el lunes para ver si aparecen los reactivos y si el martes deciden operarla.



Zamora intentó hablar con la directora de la clínica, una mujer que se identificó como Sandra, para obtener el expediente médico de su hija, pero la petición fue denegada.

La señora teme que en la historia clínica de su hija estén registradas consultas, tratamientos y procedimientos "que no son reales".

En junio de 2025, las autoridades negaron a la presa política la libertad condicional, justificando su decisión con una supuesta "conducta negativa" debido a su decisión de no participar en actividades políticas, estudiar o trabajar, como forma de protesta.



La plataforma de asesoría jurídica Cubalex ha señalado que la negación de beneficios penitenciarios es una práctica común contra personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba.

Una vez más, Zamora culpó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, a la Seguridad del Estado y a las autoridades del penal por la situación que enfrenta su hija y los riesgos a su salud.