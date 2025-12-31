Noticiero Martí noticias | Miércoles, 31 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | El régimen de La Habana autoriza a la empresa Cubamax Travel a gestionar remesas desde Estados Unidos | Denuncian presos políticos desde la cárcel de Guanajay injusticias y envían mensaje al pueblo cubano | Cubalex refuta los argumentos de la fiscalía contra ocho tuneros acusados por el régimen | Condicionan beneficios a preso político Yasmani González por la actividad en redes sociales de su esposa | El dólar y el euro cierran 2025 en máximos históricos en el mercado informal cubano | Defiende premier israelí el reconocimiento de Somalilandia y lo vincula a los Acuerdos de Abraham | Kylian Mbappé sufre lesión en la rodilla izquierda y queda fuera del próximo partido del Real Madrid, entre otras noticias.