Noticiero Martí noticias | Viernes, 19 de Diciembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: El régimen cubano libera a Alina Bárbara López y otros activistas tras arrestos para impedir protesta pacífica | Díaz-Canel anuncia cambios clave en el poder judicial y político: Relevos en el Tribunal Supremo y ascenso de un sobrino de los Castro | Cuba cierra 2025 con economía estancada e inflación récord: Un fin de año marcado por la crisis | Cubalex alerta sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos en Cuba | Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro | Retiran invitación a Cuba para la Serie del Caribe del 2026, que ahora se jugará en Guadalajara, entre otras noticias.
