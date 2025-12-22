Noticiero Martí noticias | Lunes, 22 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Vertederos de basura cercan escuelas en La Habana Vieja y La Lisa | Se reavivan críticas sobre seguridad tras muerte de joven recluta del Servicio Militar cubano | Denuncia inacción gubernamental tras brote de arbovirus en localidad hilguinera | El preso político recluido en Boniato, Eider Frómeta Allen, sufre grave cuadro de salud | Agradece María Corina Machado respaldo regional a llamado por democracia y derechos humanos en Venezuela | Estados Unidos intensifica ofensiva contra el petróleo sancionado de Venezuela | Murakami, el "Jonronero" japonés, se une a los Medias Blancas, y Alcaraz y Sabalenka cierran 2025 como los reyes del tenis mundial, entre otras noticias.