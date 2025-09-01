Presa política Sissi Abascal continúa ingresada en hospital de Matanzas

Getting your Trinity Audio player ready...

La presa política Sissi Abascal se recupera en la Sala de Ginecología del Hospital de Maternidad "José Ramón López Tabrane" de la ciudad de Matanzas, confirmó a Martí Noticias, su madre Annia Zamora, pocas horas después de ver a su hija y felicitarla por su cumpleaños.

“La vimos en la mañana, temprano. Nos dejaron verla y felicitarla cuando terminó el pase de visita. Sigue recuperándose, pero todavía sigue drenando y con un poquito de dolor, pero, gracias a Dios está mejor”, indicó Zamora.

La joven de 27 años, Dama de Blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladada desde la prisión La Bellotex al hospital para ser operada de una bartolinitis.

Zamora explicó al diario 14ymedio que "le aplicaron anestesia general, le dieron cinco puntos y hubo mucha manipulación”.

Aunque Abascal Zamora no está internada en una sala para reos, se encuentra bajo la custodia de guardias penitenciarias.

La activista fue sentenciada a seis años de prisión por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, Matanzas.

Organizaciones internacionales han pedido, infructuosamente al régimen que libere a Sissi Abascal. En enero pasado, los mandos judiciales y penales rechazaron, por cuarta vez, la solicitud de un cambio a un régimen de menor rigor, beneficio al que tiene derecho de acuerdo al Reglamento del Sistema de Cárceles y Prisiones cubano.