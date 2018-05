Líderes mundiales envían mensajes a regímenes totalitarios en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

En medio de las celebraciones este jueves por el Día de la Libertad de Prensa, líderes y personalidades del mundo instaron a los gobiernos a respetar este derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La fecha instaurada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas ha servido para fomentar y reflexionar en torno a la importancia de que los países cuenten con una prensa libre, pluralista e independiente.

Este día se rinde también tributo a periodistas que arriesgan sus vidas en el esfuerzo por cumplir la misión de informar y promover el libre flujo de información en los países donde están basados.

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión", indica el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A continuación algunas reacciones de líderes mundiales:

-Mike Pompeo, Secretario de Estado de EEUU emitió un comunicado.

En el 25 ° aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, renovamos nuestro compromiso de promover y proteger una prensa libre, que es un pilar esencial de la democracia.



Los Estados Unidos valoran la libertad de prensa como un componente clave de la gobernabilidad democrática. Al fomentar una prensa libre, los ciudadanos están más informados, activos y comprometidos en la toma de decisiones políticas, y pueden responsabilizar mejor a sus gobiernos.



Hoy, rendimos homenaje a los numerosos periodistas y actores de los medios que han dedicado sus vidas, a menudo con gran riesgo, a promover la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo.

-António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

"En el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2018, hago un llamamiento a los gobiernos para que impulsen la libertad de prensa y protejan a los periodistas. Promover una prensa libre es defender nuestro derecho a la verdad", dijo Guterres en el sitio digital del organismo.

-Luis Almagro, Secretario General de la OEA emitió una declaración.

"El el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos hoy a todos los que trabajan por protegerla y expadirla ante los diferentes ataques a la que es sometida a diario. La violencia y estigmatización contra periodistas y comunicadores ha ido en aumento en nuestro continente y tan solo un par de países se mantienen como garantes de la libertad de prensa en todas las áreas que los índices globales miden de este fundamental atributo democrático. Un grupo grande de países ha caído en los índices. Esto es preocupante.

Siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten suprimirlo. No es casualidad que Cuba, - un país gobernado por el mismo partido desde hace 59 años-, no haya prensa independiente autorizada. Y que en Venezuela, donde hay un régimen que se ha consolidado como una nueva dictadura, la libertad de prensa sufre condiciones inaceptables.

En este día redoblamo nuestros esfuerzos por asegurar un sistema plural de medios donde el estado sea el defensor y garante de la libertad de prensa".

-La Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG) y la Voz de América (VOA) tienen previsto un acto el jueves para rendir tributo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa a la camarógrafa independiente somalí, Ali Nur Siad, asesinada en octubre pasado durante un ataque en Mogadiscio, Somalia, mientras cumplía una misión para la VOA.

También dedicarán un momento de silencio para dos periodistas de Radio Europa Libre/Radio Liberty, asesinados el pasado 30 de abril en Kabul, Afganistán.

-Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó la fecha en su cuenta en la red social Twitter donde se lee: "Una #PrensaLibre disemina información e ideas entre los ciudadanos, contribuyendo a un repositorio común de conocimientos para las personas".