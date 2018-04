Policía impide taller de capacitación de periodistas independientes en La Habana

La policía política impidió este lunes la celebración de un taller de capacitación para periodistas independientes en La Habana auspiciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), informó un comunicado de esa organización en su sitio web.

El taller, en el que participaban nueve periodistas del ICLEP, se realizaba en la sede del medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero.

“Si continúan realizando el taller todos serán arrestados” dijeron en forma amenazante los policías políticos, señala el comunicado. Los dos oficiales al frente del operativo se identificaron con los nombres de capitán Jorge y primer teniente Luis.

Daniel González Oliva, director del periódico Amanecer Habanero y quien organizó el taller periodístico, fue citado para la unidad policial territorial del Capri, a las 14 horas, por el jefe del operativo, identificado como capitán Jorge, para ser interrogado por actividades provocativas y contrarrevolucionarias.

Es la primera "actividad provocativa y contrarrevolucionaria" luego del ascenso al poder de Miguel Díaz-Canel, aseguró el capitán Jorge a González Oliva durante el interrogatorio, que duró unos 40 minutos, según la nota de prensa del ICLEP.

González Oliva relató que “el interrogatorio estaba dirigido a conocer sobre las actividades presentes y futuras del ICLEP, sobre las actividades de Amanecer Habanero, en especial sobre la distribución del periódico en las calles de La Habana, y sobre mis actividades religiosas al frente de mi congregación”.

Agregó que el capitán Jorge lo amenazó con llevarlo a prisión por el supuesto delito de actividades subversivas si organizaba otro taller periodístico. “También en forma amenazante me aseguraron que estarán vigilándome”.

Los periodistas independientes que participaban en el taller fueron identificados en el comunicado como Modesto Hernández Herrera, Alejandro Hernández Rodríguez, Bárbaro Pérez Fernández, Suset Jiménez Ciriano, Julián Guillermo Espino y José Ignacio Martínez.

Pedro Luis Hernández, director de Capacitación del ICLEP y quien impartía el taller junto a su esposa, Orlidia Barceló, directora del medio de comunicación comunitario El Espirituano, fueron escoltados hasta la Terminal de Omnibus Nacionales y enviados hacia la provincia de Sancti Spíritus, donde residen.

“El capitán Jorge nos amenazó de que si no abandonábamos La Habana nos arrestaría” aseguró Pedro Luis.

Por otra parte, el director de Monitoreo y Evaluación del ICLEP, Alberto Castaño, la directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Misleidys Sierra, y los periodistas ciudadanos Arodis Pelicie y Marinavy Matos, fueron citados por el jefe del sector que se hace llamar Rodolfo, para la unidad de la PNR de Candelaria, municipio de Artemisa, donde fueron interrogados y amenazados con prisión por un oficial identificado como Oscar.

“Después de amenazarme con ponerme preso en la prisión de Taco Taco, de asegurarme de que si salgo del municipio me arrestarán, de informarme de que me están vigilando constantemente, de que me harán registros y me quitarán todo lo que tengo, y al ver de que yo no respondía a ninguna de sus ofensas y amenazas, me volvió a citar para un nuevo interrogatorio, pero en esta ocasión a las 8 de la mañana del martes 24, en la unidad de la PNR del municipio de San Antonio de los Baños”, señaló Castaño.

A todos los periodistas que fueron interrogados en Candelaria, provincia de Pinar del Río, les dejaron saber que serán nuevamente citados para interrogatorios, añadió la información.

(Con información de ICLEP)