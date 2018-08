Iván Duque nuevo presidente de Colombia

BOGOTÁ- Este martes Iván Duque se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, el más joven de la historia.

Duque juró sobre la Constitución y le fue entregada la banda presidencial en la Plaza Bolívar, como lo han hecho la mayoría de sus antecesores.

Al concluir la juramentación el nuevo mandatario, recibió el reconocimiento de las tropas y se dirigió hacia la Casa Nariño, donde el saliente presidente Juan Manuel Santos le hizo entrega oficial de la casa presidencial.

Entre los asistentes a la ceremonia de investidura en la Plaza Bolívar se encontraban dignatarios de diferentes países como: Enrique Peña Nieto, de México; Evo Morales, de Bolivia; Mauricio Macri, de Argentina, Sebastián Piñeira, de Chile; Juan Carlos Varela, de Panamá y la embajadora ante las Naciones Unidas por Estados Unidos Nikki Haley.

Duque inicia su mandato con un Congreso que tiene a 10 exintegrantes de la guerrilla de las FARC.

El futuro embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, en declaraciones a Televisión Martí, dijo no entender cómo los ex guerrilleros se encuentran representando a los ciudadanos colombianos. “Ellos no fueron elegidos por el pueblo y ahora la administración del nuevo presidente tendrá que tomar carta en este asunto", afirmó.

​El Coronel (r) Luis Alfonso Plazas, del partido Centro Democrático, declaró que Santos cometió un grave error al sentarse a dialogar y aceptar las demandas de las guerrillas.

“Santos será recordado como el peor presidente que ha tenido Colombia por haber legitimado a los delincuentes y asesinos de las FARC”, expresó el uribista.

En una entrevista con Televisión Martí el congresista cubanoamericano Carlos Curbelo, quien viajó a Colombia para participar en la juramentación, dijo que con Duque la democracia tiene un amigo.

“Colombia hoy con el Presidente Duque está al lado de los que aman a la democracia y quieren la libertad para los cubanos, venezolanos y nicaragüenses”, afirmó el legislador.

Juan Gonzalo Mesa Uribe, jefe de la campaña de Duque hacia el exterior, habló del compromiso de este nuevo gobierno de Colombia y que el presidente Duque no acepta que los dictadores sean aceptados por los gobernantes de países democráticos.

“Hasta el momento el presidente Duque indicó no habrá embajador de Colombia en Venezuela porque ama a la democracia y luchará en contra de los regímenes dictatoriales y las democracias no deben reconocer a los países que no respetan los derechos humanos”, dijo Gonzalo Mesa Uribe.