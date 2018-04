Condonación de deuda a Cuba afecta reporte de ayuda de España al desarrollo

España redujo un 45% su aporte a la ayuda al desarrollo en 2017 respecto 2016, debido a que en ese año se registró una condonación de deuda a Cuba que elevó de forma extraordinaria las partidas españolas a ese campo.



Según explicó el director del departamento de Cooperación y Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el portugués Jorge Moreira da Silva, "lo correcto" sería comparar los datos de 2017 con los de 2015, cuando no hubo ningún apartado excepcional.



"Si lo hacemos así, ha habido un aumento" de la ayuda española, que pasó en 2015 del 0,12% del PIB al 0,19% en 2017 -equivalente a 2.410 millones de dólares-, aún lejos del 0,7% demandado por la ONU, y que logran solo 5 de los 29 países integrantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, que publicaron este lunes sus datos preliminares de 2017.



Para Moreira da Silva, la tendencia de España es "al alza" y explicó que si la suma de los 29 países donantes de la OCDE se queda lejos del 0,7% (0,31%) no es culpa de un solo país.



Sin embargo, la OCDE ya llamó la atención a España por sus aportes en 2015, pues entonces solo consagró el 0,12 % de su riqueza a la ayuda al desarrollo.



El exministro de Medio Ambiente portugués reconoció que los ahorros presupuestarios para superar la crisis han afectado a la capacidad de esfuerzo de muchos países de la OCDE, pero apuntó las ventajas de invertir en ayuda al desarrollo.



"Cuando un país invierte en desarrollo, no solo está invirtiendo en los países de destino, sino también en la seguridad global, en el desarrollo sostenible a nivel global. Por eso es una cuestión ética, pero también de multilateralismo", incidió.



Según los datos preliminares de la OCDE, la ayuda pública al desarrollo en los países más industrializados se estancó en 2017, al caer un leve 0,6% respecto al año anterior, hasta los 146.600 millones de dólares.



Este ligero declive se debe a la disminución de aportaciones para la acogida a refugiados, fruto de una atenuación de sus flujos en Europa, por lo que, excluido este factor, la ayuda pública al desarrollo aumentó un 1,1%, detallaron los autores del informe.



Los veintinueve integrantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE dedicaron en total un 0,31% de su riqueza a planes de ayuda al desarrollo, aún lejos del 0,7% y por debajo del 0,32% de 2016.



(EFE)