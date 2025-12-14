Cubanos Téllez y Brown sacuden la escena boxística de Orlando

Getting your Trinity Audio player ready...

Los púgiles cubanos Yoenis Téllez y Kevin Brown sacudieron este sábado el cuadrilátero del hotel Caribe Royale de Orlando, en una de las últimas veladas boxísticas del 2025.



“El Bandolero” Téllez fue un terremoto sobre el ring, al obligar a su rival, el mexicoamericano Kendo Castaneda, a abandonar el combate en el quinto asalto.



Téllez (11-1, 8 KOs) venía de perder el invicto en su último combate, el pasado 25 de agosto, precisamente en este mismo escenario de Orlando, al caer por decisión unánime ante el alemán Abass Baraou.



En aquella derrota, en la que cedió el título interino de las 154 libras de la AMB, El Bandonero dejó tantas interrogantes, que los expertos y el propio púgil llegaron a cuestionarse su futuro dentro de las cuerdas.



Pero esta vez, el cubano no dejó espacio para dudas ante el veterano Castaneda (21-13, 9 KOs).



Después de un primer round de estudio, el santiaguero comenzó a golpear libremente desde todos los ángulos a su rival y en el tercero lo envió a la lona con un gancho de izquierda.



El castigo siguió en el cuarto asalto y en el quinto, Castaneda volvió a besar el piso poco antes de que sonara la campana, ante lo cual, su esquina decidió parar el combate y evitarle males mayores a un hombre que se veía indefenso.



Téllez está clasificado en cuarto lugar del ranking de la AMB y esta victoria lo pone nuevamente en el camino correcta hacia lo que promete ser una carrera brillante.



Kevin Brown se impone a rival de último momento



Por su parte, el camagüeyano Kevin Brown se quedó con las ganas de disputar el cinturón interino de la AMB en las 140 libras, pues su rival, Cletus Seldin, dio positivo de testosterona en un control antidopaje.



Entonces, los organizadores de la cartelera consiguieron un contrario de último momento, Amos Cowart (13-3-1, 10 nocauts), quien se batió de tú a tú con el invicto Brown (9-0, 3 KOs).



Cowart resultó una dura prueba, pues “El Alfa” Brown tuvo que ir haciendo ajustes en el transcurso del combate, en la medida en que descifraba a su desconocido oponente.



Y aunque al terminar la pelea en diez asaltos, los tres jueces vieron ganar al cubano por 100-90, lo ocurrido sobre el encerado fue mucho más cerradoa de lo que reflejaron las tarjetas.



El camagüeyano es el segundo boxeador cubano en semanas consecutivas que tiene que pelear contra un rival de último momento, porque su contrincante de turno dio positivo en control antidopaje.



La pasada semana, el veterano Erislandy Lara retuvo su corona del peso mediano de la AMB al derrotar por unanimidad al venezolano Johan González.



Lara tenía pactado un combate unificador de títulos con el kazajo Janibek Alimkhanuly, monarca de la OMB y la FIB, pero este arrojó positivo de meldodium y fue retirado del programa celebrado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

