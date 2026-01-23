EEUU, Rusia y Ucrania inician reunión tripartita en busca de la paz 

Getting your Trinity Audio player ready...

Delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania iniciaron este viernes en Abu Dhabi, la primera reunión tripartita en busca de un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años.

El encuentro fue coordinado luego de la reunión que sostuvieron este jueves en Moscú el gobernante ruso Vladimir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kuchner.

Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, calificó de útiles en todos los sentidos las conversaciones entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca.

“Estamos sinceramente interesados en resolver el conflicto por métodos políticos y diplomáticos”, aseguró Ushakov, aunque advirtió que “hasta que eso ocurra, Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy, afirmó que el futuro de la región de Donbás, en el este del país, será un tema clave en las negociaciones.

El Kremlin insiste en que, para alcanzar un acuerdo de paz, Kyiv debe retirar sus tropas del Donbás, que Rusia anexionó durante su invasión, pero que nunca llegó a controlar por completo.



Zelenskyy señaló que un borrador del acuerdo se encuentra “casi, casi listo” y aseguró que mantiene coincidencias con el presidente Donald Trump sobre las garantías de seguridad posteriores a la guerra.

También reiteró su disposición a establecer una zona de libre comercio bajo control ucraniano en el este del país, asunto que afirmó haber hablado con Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Esta es la primera ocasión en que funcionarios de la administración Trump se reúnen simultáneamente con negociadores de Ucrania y Rusia.

La delegación rusa está encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, director de la agencia de inteligencia militar GRU, acompañado por el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó en las conversaciones entre Putin, Witkoff y Kushner en el Kremlin.

Por la parte ucraniana asisten a Abu Dhabi Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y el teniente general Andriy Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, entre otros funcionarios.

Si bien no está claro cómo se desarrollarán las conversaciones y persisten muchos obstáculos para la paz, analistas lo consideran una señal de que las partes avanzan hacia un acuerdo.