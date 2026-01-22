Trump lanza la Junta de Paz en Davos

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves la Junta de Paz, un nuevo organismo internacional concebido inicialmente para supervisar un acuerdo y la reconstrucción de Gaza.

“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, afirmó Trump.

La administración estadounidense presentó la Junta de Paz como un componente central del plan anunciado el año pasado por Trump para poner fin al conflicto en Gaza, con énfasis en la desmilitarización del territorio y la reconstrucción posterior.

“Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos. Y lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas”, afirmó Trump y dejó abierta la posibilidad de extender el modelo “a otras áreas” si tiene éxito en Gaza.

El mandatario reiteró su advertencia a Hamás para que deponga las armas y subrayó que el objetivo inmediato es garantizar un acuerdo “duradero”.

Antes de la ceremonia, celebrada al margen del Foro Económico Mundial en Davos, la Casa Blanca difundió una lista de países participantes, entre ellos Bahréin, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Argentina y Bélgica, además de Estados Unidos.

Trump señaló que 59 naciones se habían sumado y aseguró que trabajarán "en conjunto con las Naciones Unidas”.





El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, describió la Junta de Paz como un proyecto en desarrollo y expresó confianza en que la membresía aumentará.

“Muchos otros se van a unir… algunos no están en la ciudad hoy o deben pasar por trámites internos debido a limitaciones constitucionales, pero otros se unirán”, afirmó.

No obstante, los principales aliados europeos de Estados Unidos no se ha sumado hasta ahora. El Reino Unido señaló que el tratado legal “plantea cuestiones mucho más amplias”, mientras que Francia, Noruega y Suecia indicaron que no participarán por el momento.

Autoridades francesas dijeron apoyar un plan de paz para Gaza, pero expresaron preocupación de que la junta pueda intentar sustituir a la ONU como foro principal de resolución de conflictos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus “socios estratégicos” antes de tomar una decisión.

Tras la firma del acta fundacional, Trump se reunió durante aproximadamente una hora con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. El mandatario estadounidense calificó el encuentro como “bueno” y reiteró su llamado al fin de la guerra.

“Esta guerra tiene que terminar”, dijo Trump al ser consultado sobre su mensaje al presidente ruso, quien tenía previsto reunirse más tarde con un enviado estadounidense en Moscú.

Noticia en desarrollo.