Trump promete en Davos ganancias históricas para Venezuela tras captura de Maduro

"Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses de lo que ha ganado en los últimos 20 años", dijo el presidente Donald Trump este miércoles durante su discurso ante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

"Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, a través del narcotráfico, mató a millones de personas en nuestro país", dijo el mandatario estadounidense.

Según Trump, el liderazgo en Venezuela, que encabeza ahora la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha sido cooperativo y "muy inteligente", y auguró que al país petrolero le irá "fantásticamente bien".

Durante una conferencia de prensa el martes en la Casa Blanca, Trump dijo que el control que ejerce EEUU sobre el crudo venezolano hará bajar los precios del petróleo en el mercado internacional. “En solo cuatro días recibimos 50 millones de barriles de Venezuela y lo estamos vendiendo. Ya eso se está viendo en los precios”, afirmó.

En su discurso en Davos, el presidente estadounidense dijo que las ganancias de esa venta de crudo venezolano serán compartidas.

"Venezuela ha sido un lugar increíble durante tantos años, pero luego se equivocaron con sus políticas. Veinte años atrás era un gran país, y ahora está en problemas... Pero los estamos ayudando, y esos 50 millones de barriles los vamos a dividir con ellos, y ganarán más dinero del que han ganado en mucho tiempo", aseguró.

El presidente Trump señaló que tras la operación militar de EEUU que dio captura a Maduro, las autoridades venezolanas ofrecieron inmediatamente llegar a un acuerdo y trabajar juntos. "Llamaron y dijeron: hagamos un trato... Más gente debería hacer eso".

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump sugirió días atrás que el gobierno cubano, aliado de Maduro, debería "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Trump también abordó en su discurso la lucha contra el narcoterrorismo, la Junta de la Paz para Medio Oriente, el resultado de su política de aranceles a las importaciones, los acuerdos con varios países para la adquisición de tierras raras, la importancia de Groenlandia para la seguridad nacional de EEUU y el papel de Naciones Unidas en la estabilidad mundial, entre otros.