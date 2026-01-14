Trump habla con Delcy Rodríguez: "Creo que nos estamos llevando muy bien"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el miércoles que había tenido una "excelente conversación" con la mandataria interina de Venezuela Delcy Rodríguez.



"Tuvimos una llamada, una llamada larga. Hablamos de muchas cosas... Y creo que nos estamos llevando muy bien con ellos", afirmó el presidente Trump tras firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

En un post posterior en Truth Social, Trump calificó la conversación de excelente y mencionó los temas abordados.

"Estamos logrando grandes avances mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se trataron muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional. Esta alianza entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS.

¡Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca!", escribió.

Este sería el primer intercambio entre ambos desde que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado y trasladado a Nueva York, el 3 de enero pasado, para enfrentarse a la justicia estadounidense. Hasta ahora, Rodríguez había conversado con el secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo con declaraciones del presidente Trump.

Rodríguez, por su parte, dijo en un post en X que sostuvo una "larga y cortés conversación" con Trump.



Según la presidenta interina de Venezuela, el intercambio telefónico se desarrolló "en un marco de respeto mutuo", en el que abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos", además de clo que llamó "asuntos pendientes entre nuestros gobiernos".

En un post anterior en la red social, Rodríguez, que aún llama presidente a Maduro, dijo que su gobierno continuaba "evaluando casos" y "avanzando" en el proceso de excarcelaciones "para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos".

Varios ciudadanos de EEUU encarcelados en Venezuela habrían sido liberados en la noche del martes por el gobierno de Rodríguez, reportaron medios de prensa citando la declaración de un funcionario del Departamento de Estado, en la que sería la primera excarcelación de estadounidenses de la que se tenga noticia desde la operación militar del 3 de enero.

“Acogemos con satisfacción la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, dijo el funcionario sin precisar el número de liberados ni sus nombres.

Mientras, el gobierno interino de Rodríguez ha recibido críticas por la falta de transparencia gubernamental sobre las liberaciones. Según cifras oficiales, han sido excarcelados unos 400 presos políticos hasta ahora; organizaciones independientes confirman menos de 60.

El presidente Trump planea reunirse este jueves en la Casa Blanca con la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.