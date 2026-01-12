Venezuela excarcela a otro grupo de prisioneros políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

Al menos otros 24 presos políticos fueron excarcelados en Venezuela en las últimas horas, según el registro de la organización de derechos humanos Foro Penal.

Los excarcelados, entre los que se encuentran venezolanos y extranjeros, son nueve mujeres, que estaban recluidas en el penal La Crisálida, y 15 hombres que se encontraban en la prisión El Rodeo 1.

De acuerdo con la información recogida por Foro Penal en X, las mujeres liberadas de La Crisálida son Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Los excarcelados de El Rodeo 1 se nombran Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alejandro González de Canales Plaza, y Alberto Trentini y Mario Burló, estos dos últimos de nacionalidad italiana.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que liberaría a un grupo de prisioneros políticos la pasada semana, pocos días después del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela en el que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Las liberaciones se han realizado a cuentagotas y sin reportes oficiales sobre las personas que están siendo excarceladas.

Este lunes el presidente electo de Venezuela. Edmundo González citó la "Declaración de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos" que informa sobre la excarcelación de cerca de 50 presos políticos, de un total estimado de 800. "Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos", recoge el documento.



González dijo que junto con las ONG venezolanas, "hemos hecho un llamado a la liberación de todas las personas por razones políticas".

"Repito, cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias", agregó.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que no descansarían hasta lograr la liberación de todos los prisioneros políticos en el país.

Machado sostuvo este lunes un encuentro con el Papa León XIV, en la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano en el que la Premio Nobel de la Paz pidió al Pontífice interceder por la liberación de los presos políticos y por el avance de la transición a la democracia en Venezuela.