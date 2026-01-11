Familiares piden mayor presión internacional para liberar a más de 800 presos políticos venezolanos

Getting your Trinity Audio player ready...

Familiares de presos políticos venezolanos se concentraron este sábado en Doral, en el sur de Florida, para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Los manifestantes sostienen que Jorge Rodríguez, a cargo de la Asamblea Nacional de Venezuela, dio un anuncio de liberación que no se ha ejecutado y que las pocas excarcelaciones que se han dado hasta hoy no representan una verdadera apertura democrática.

Desde el exilio, los venezolanos agradecieron al gobierno de Estados Unidos y pidieron mayor presión. Así lo dijo en rueda de prensa Sandra González, quien tiene tres familiares arrestados por el régimen chavista.

Con pancartas y fotografías de cada preso político aun tras las rejas…los familiares denunciaron que muchos de los detenidos permanecen incomunicados, sometidos a tratos crueles y sin acceso a la defensa adecuada.

Rosalinda Freitas, hermana de un preso político, reclamó celeridad en estas liberaciones.

Detrás de cada cifra, hay una historia humana de sufrimiento y de familias separadas, de violaciones de derechos humanos y amenazas, como declaró Mary Carmen Goicetti, quien tiene a tres personas encarceladas por razones políticas.

De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta este sábado al medio día solo once presos políticos han sido excarcelados, una cifra que consideran mínima frente a los más de 800 que registra esta ONG venezolana.

En la convocatoria, estuvo presente el teniente José Rodríguez Araña, perseguido en Venezuela y ahora en el exilio. Como consecuencia, el régimen mantiene retenido a siete integrantes de su familia.

Los manifestantes pidieron a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado que se le solicite al presidente Donald Trump, en una reunión prevista para la próxima semana en Washington como lo anunció el mandatario, su intervención en la liberación inmediata de los presos políticos.