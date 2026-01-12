El Papa León XIV se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado

Getting your Trinity Audio player ready...

El Papa León XIV se reunió el lunes con la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, en la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano.

De acuerdo a la cuenta oficial del Comando Nacional de Campaña de Machado y el presidente Edmundo González, durante la audiencia privada, la Premio Nobel de la Paz pidió al Pontífice interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance de la transición a la democracia en Venezuela.



“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, comentó Machado.



Según el comunicado, la líder opositora sostuvo además un encuentro con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y Nuncio en Venezuela (2009-2013).

Tras la noticia de la primera excarcelación de presos políticos luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Machado aseguró que no descansaría hasta que todos los prisioneros políticos de su país fueran liberados.

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo... No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, dijo la pasada semana en un mensaje en sus redes sociales.

Según Foto Penal, hasta el momento solo han confirmado la excarcelación de 17 personas.

Machado, que se encuentra de gira por Europa, planea reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo confirmó el presidente el jueves durante su participación en el programa "Hannity", de la cadena Fox News. Esta sería la primera reunión entre Trump y Machado.