Managua anuncia liberación de presos políticos en plena ola represiva

El Ministerio del Interior de Nicaragua emitió un comunicado oficial este sábado anunciando la liberación de un grupo de personas, a las que evita referirse como presos políticos.

El anuncio se da en la misma jornada en que han sido divulgados decenas de arrestos y a una semana de la captura de Nicolás Maduro, fuerte aliado de Daniel Ortega.

Según el breve comunicado difundido por medios oficialistas, estas personas "retornan a sus hogares tras permanecer en el Sistema Penitenciario".

Fuentes de la dictadura, el acto se enmarca en la "Política de nuestro Pueblo Presidente, de priorizar la Paz, la Reconciliación y la Unión".

"El régimen había anunciado a familiares de presos políticos que los liberaría", apuntó El Diario La Prensa.

Entre las personas liberadas por la dictadura Ortega-Murillo, están: Jessica Palacios, Armando Bermúdez, Olga María Lara Rojas, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y Ruddy Palacios.



La embajada de los Estados Unidos en esa nación centroamericana, se había referido horas antes a las decenas de personas detenidas o desaparecidas en el país debido a la represión de la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega.



“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”, escribió la sede diplomática.

El gobierno de Estados Unidos, desde su oficina para el Hemisferio Occidental recordó este sábado: "Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega "celebra" 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía".