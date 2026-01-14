Venezuela libera a prisioneros de EEUU, según funcionario

Getting your Trinity Audio player ready...

Varios estadounidenses encarcelados en Venezuela habrían sido liberados en la noche del martes por el gobierno interino de ese país, reportaron medios de prensa citando la declaración de un funcionario del Departamento de Estado.

Esta sería la primera excarcelación de ciudadanos estadounidenses de la que se tenga noticia desde la operación militar de EEUU que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero pasado.

“Acogemos con satisfacción la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela”, declaró el Departamento de Estado. “Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, subrayó, sin precisar el número de liberados ni sus nombres.



La organización independiente venezolana Foro Penal confirmó el martes la liberación de 56 presos políticos tras el anuncio días atrás de las excarcelaciones por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que han sido liberados unos 400 hasta ahora.



El grupo defensor de los derechos humanos criticó la falta de transparencia gubernamental sobre las liberaciones y rechazó acusaciones de Rodríguez de que Foro Penal cobra a los familiares de los presos por sus servicios.

El sábado pasado, el presidente Donald Trump dijo que Venezuela había comenzado la liberación de presos políticos. "Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos", escribió Trump en Truth Social. "¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse".



Familiares de los detenidos denunciaron en una manifestación el domingo en la ciudad de Doral, en el Sur de la Florida, que las pocas excarcelaciones que se han dado hasta ahora no representan una verdadera apertura democrática en Venezuela.

"Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López aún mantienen cautivos a cientos de presos políticos. Si realmente quieren cooperar con Estados Unidos, deben liberar a los presos políticos hoy", dijo en un post acompañado de un video en redes scociales el senador estadounidense Rick Scott.