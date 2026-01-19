Trump comparte publicación donde vaticinan que visitará a La Habana, Caracas y Teherán en libertad

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump compartió en la red Truth Social una cita del analista Marc Thiessen, quien le aseguró a Fox News que el republicano “visitará un Irán libre, una Habana libre y una Caracas libre”.

Thiessen, columnista de The Washington Post y habitual colaborador de Fox News, al hacer un recuento sobre los posibles cambios geopolíticos en el mundo bajo la Administración Trump, mencionó a Irán, Venezuela y Cuba.

“Imagina la transformación que podría tener lugar bajo Trump, si esto sucede, en Siria el régimen de Bashar al-Assad se acabó, Hezbolá eliminado, Hamás destruido, Irán un país libre y democrático”, comentó Thiessen.

Y más allá del Medio Oriente, a manera de vaticinio el analista dijo que podríamos tener a “Venezuela, como un país aliado, libre y democrático, con quien trabajar para reducir los precios del petróleo”, destacó.

Al relacionar la situación en Venezuela y su petróleo con Cuba, Thiessen vaticinó que “durante el mandato de Donald Trump, o para cuando termine su término, Cuba será un país libre”.

“¿Te lo imaginas? Eso sería una transformación democrática trasnacional en el mundo, no vista desde Ronald Reagan y las revoluciones de 1989. Y podría ocurrir bajo la presidencia de Trump”, señaló.

En cuanto a Irán, durante la segunda Administración Trump la política de la Casa Blanca contra el régimen se tradujo en medidas destinadas a frenar el avance del programa nuclear y presionar al liderazgo de Teherán.

En junio de 2025, EEUU bombardeó instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan para disminuir la capacidad de enriquecimiento de uranio del régimen y retrasar cualquier intento de desarrollar armas nucleares.

En los últimos meses de 2025 y principios de 2026, el conflicto interno en Irán escaló con protestas masivas contra el régimen, impulsadas por una profunda crisis económica y represión estatal.

Trump apoyó a los manifestantes, instándolos a “seguir protestando”, al tiempo que impuso aranceles del 25 % a países que mantuvieran relaciones comerciales con Teherán como parte de la presión económica.

En el Caribe, desde agosto de 2025 desplegó una fuerza militar para combatir el narcotráfico, que derivó en la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan la justicia estadounidense.

El Departamento de Estado dio a conocer un plan para Venezuela, que incluye tres fases: estabilización, que incluye abrir el mercado petrolero; recuperación, donde se concibe la reconciliación nacional; y la transición a la democracia.

Sobre Cuba, el propio presidente Trump advirtió al régimen de La Habana que no recibirá más petróleo y dinero proveniente de Venezuela y les instó firmemente a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.