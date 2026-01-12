Trump confirma diálogo con Cuba tras caída de Maduro: "Lo sabrán muy pronto"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó en la noche del domingo que su administración ha entablado conversaciones con La Habana tras la captura en Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses del dictador Nicolás Maduro.



A bordo del avión presidencial, el presidente Trump lanzó un nuevo mensaje sobre la futura relación entre Washington y La Habana. Consultado por periodistas sobre qué tipo de acuerdo o negociación busca con el gobierno cubano, el mandatario respondió: "Estamos hablando con Cuba, y pronto lo sabrán".



El presidente estadounidense no ofreció detalles ni aclaró a qué tipo de conversaciones se refería.

Trump añadió que uno de los grupos que quiere sea protegido "es el de las personas que vinieron de Cuba y que fueron obligadas a irse o abandonadas bajo presión, y que ahora son grandes ciudadanos de Estados Unidos".

"Hay un gran grupo de personas que han sido obligadas a salir de Cuba injustamente, así que nos encargaremos de esas personas importantes. Ahora mismo, nos encargaremos de las personas que vinieron de Cuba y son ciudadanos estadounidenses, o que se encuentran en nuestro país", subrayó el presidente.



La afirmación llega en un momento de marcada tensión entre Washington y La Habana. Más temprano el domingo, Trump advirtió en un mensaje en Truth Social que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" tras los sucesos en Venezuela, cuya alianza económica con La Habana fue durante décadas un pilar clave para el sostenimiento del régimen cubano.



La proclamación presidencial también se alinea con otras declaraciones recientes hechas desde el Air Force One en las que Trump afirmó que Cuba está "a punto de caer", debido al colapso del apoyo económico venezolano tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro.



Mientras crecen las expectativas sobre un posible giro en la política estadounidense hacia la isla, en redes sociales la frase "Lo sabrás muy pronto" se ha vuelto tendencia entre cubanos dentro y fuera del país.

En reacción a las recientes declaraciones de Trump, el senador floridano Rick Scott dijo en un video publicado en sus redes sociales: "El presidente Trump está en lo correcto. Los días del régimen de Díaz-Canel, del régimen de Castro en Cuba, están contados.

Añadió que los dirigentes de la isla de gobierno comunista "deben darse por vencidos y permitir que el pueblo de Cuba tenga el gobierno que merece".

Régimen cubano niega conversaciones con EEUU

Miguel Díaz-Canel respondió este lunes que "no existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio". Agregó que su gobierno cumple al pie de la letra los Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor.



"Como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", dijo.

El domingo, el gobernante cubano Díaz-Canel señaló en un hilo en X que Cuba "se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre", y reiteró el argumento de que la crisis general que vive la isla se debe al embargo estadounidense.



Su canciller, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba "no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país", evitando mencionar directamente a Caracas.